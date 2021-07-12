У Білорусі прокоментували заяву Олександра Лукашенка про закриття кордону з Україною.
Очільник МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що для бізнесу, туризму та переміщення громадян перешкод немає, повідомляє "БЕЛТА".
"Те, що було сказано, що ми закриваємо кордону, означає, що з урахуванням тих подій, які мали місце останніми днями, я маю на увазі те, що було показано по телебаченню останнім часом, зі зброєю, з організацією терористичних актів, анархістами і так далі, все це змушує нас пильніше дивитися на охорону наших кордонів. Тому закриття кордонів не означає, що існують якісь перешкоди для бізнесу, для туризму або для переміщення звичайних громадян", - заявив він.
Макей пояснив, що насправді мова йде про "протидію організованій злочинності".
"Але те, що стосується протидії організованій злочинності, спроб організувати тут терористичні акти, - тут ми будемо вживати найжорсткіших заходів", - додав він.
Читайте такожУ ДПСУ відзвітували, що попри заяву Лукашенка на кордоні з Білоруссю немає жодних ознак його перекриття
Ситуація із кордоном України та Білорусі: що відомо
2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон з Україною через нібито контрабанду зброї.
Водночас, Міністерство закордонних справ України та Державна прикордонна служба не підтвердили закриття кордону із Білоруссю.
3 липня Державна прикордонна служба України заявила, що у пропускних операціях на кордоні з Білоруссю не спостерігається жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону.
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