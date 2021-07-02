Таке рішення Лукашенко прийняв у зв'язку з величезною кількістю зброї, яка нібито надходить з України до Білорусі.

Олександр Лукашенко в п'ятницю, 2 липня, доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною.

Його цитує "БелТА".

«Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною», - заявив Лукашенко.

Також він зазначив, що в цей час виявлено створені «сплячі» терористичні осередки, так звані загони самооборони. Мета цих осередків, за словами Лукашенка, нібито насильницька зміна влади в «день ікс».

"Вони самі поки не знають, що це за день ікс: до нього треба підвести наш народ", - передає його слова агентство.

Нагадаємо, що 3 липня Білорусь святкує День Незалежності.

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Протести у Білорусі

Влітку 2020 року Білорусь охопила хвиля протестів. Люди виходили на вулиці і влаштовували страйки на заводах, щоб змістити Лукашенка з посади президента через фальсифікації виборів глави держави.

Але вже через кілька місяців Лукашенку вдалося силовим методом придушити акції, політичні переслідування в країні відбуваються досі.

Ряд країн світу не визнають Лукашенка президентом, а ЄС в парі зі США ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за злочини.

У 2021 році Європейський Союз ввів новий пакет обмежень проти республіки після вимушеної посадки пасажирського літака з опозиціонером Романом Протасевичем на борту 23 травня.

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Автор: Денис Прядко