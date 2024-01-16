Зеленський наголосив на важливості зміцнення системи протиповітряної оборони та ухваленні рішень, які наблизять членство України в Альянсі.

У Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як повідомляє прес-служба президента, глава держави подякував генеральному секретарю НАТО за стійку підтримку з боку Альянсу в захисті від російського вторгнення.

Зеленський і Столтенберг обговорили ситуацію на полі бою.

Зокрема, президент поінформував про масовані російські обстріли українських міст і громад, які відбулися останнім часом. Глава держави наголосив на важливості подальшого посилення української системи протиповітряної оборони.

Сторони також обговорили інші оборонні потреби України.

Крім того, було відзначено важливість підписання двосторонньої Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією в межах Спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі.

Зеленський розповів про продовження роботи над аналогічними документами з іншими партнерами й наголосив на важливості невідкладного підписання таких угод, які діятимуть до вступу України в НАТО.

Разом з тим, Зеленський і Столтенберг обговорили підготовку наступного саміту Альянсу у Вашингтоні. Глава держави наголосив, що Україна очікує ухвалення рішень, які наблизять її членство в НАТО.

Війна в Україні: прогноз

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає, що війна між Росією та Україною триватиме ще довго і, ймовірно, не закінчиться навіть у 2025 році. Представник НАТО заявив, що поки не бачить ні в одній зі сторін військової здатності здобути перемогу.

За даними видання Bild з посиланням на таємний документ Міністерства оборони Німеччини, німецька армія розробила навчальний сценарій війни з РФ, за яким Україна зазнає поразки у війні.

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