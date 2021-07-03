Минулої доби на в’їзд в Україну з Білорусі пропущено майже 2000 осіб, а у зворотному напрямку – понад 1700 осіб.

Суттєвих змін обстановки чи зменшення пропускних операцій на кордоні України з Республікою Білорусь не спостерігається, попри заяву Олександра Лукашенка про перекриття білорусько-українського кордону.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

«У пропускних операціях жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону, як це повідомляли ЗМІ з посиланням на Олександра Лукашенка, не спостерігається», - сказано у повідомленні.

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Зазначається, що минулої доби на в’їзд в Україну з Білорусі пропущено майже 2 тис. осіб, а у зворотному напрямку – понад 1,7 тис. осіб. Ці показники вищі ніж середньодобові за минулий місяць, що, ймовірно, пов’язано з вихідними. Сьогодні також спостерігається доволі ритмічний рух через пункти пропуску на цій ділянці.

У ДПСУ додали, що учора ввечері оперативні чергові Житомирського та Чернігівського прикордонних загонів отримали інформацію від чергових суміжних органів охорони кордону Республіки Білорусь, що ці органи з 20:00 2 липня перейшли на посилену охорону кордону.

Наголошується, що таке посилення – це звична практика під час святкування різних визначних дат, а сьогодні в Білорусі відзначають День Республіки.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Лукашенко, який вважає себе легітимним президентом Білорусі, заявив, що доручив Прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною. За його словами, це рішення прийнято у зв'язку з величезною кількістю зброї, яка нібито надходить з України до Білорусі.

В МЗС відкинули закиди Лукашенка про нібито постачання зброї та будь-яке втручання у внутрішні справи цієї держави.

З 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, а з 29 травня білоруським літакам заборонили використовувати повітряний простір України.

Таке рішення було ухвалено після інциденту з вимушеною посадкою літака Ryanair в Мінську і затриманням журналіста і блогера Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги, які перебували на його борту.

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Автор: Ігор Орел