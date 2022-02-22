Питання розірвання дипломатичних відносин має вирішувати президент та МЗС.

Необхідно розірвати дипломатичні стосунки не тільки з Росією, але й з державами, які готові визнати "ДНР" і "ЛНР".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Я схиляюсь до того, що треба розірвати дипломатичні стосунки (йдеться про Росію – УНІАН). Більше того, я вважаю, що треба розірвати дипломатичні стосунки з тими державами, які готові визнати так звані "ДНР" і "ЛНР", - сказав голова комітету.

При цьому Мережко зазначив, що це питання має вирішувати президент України та Міністерство закордонних справ і додав, що "це нехай залишається на розсуд президента, МЗС".

Розрив дипвідносин з РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що розгляне питання розриву дипломатичних відносин між Україною та Росією.

"Ми бачимо з вами наступ на суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Це точно", - зазначив він, говорячи про введення російських військ в ОРДЛО.

За словами Зеленського, він отримав запит від Міністерства закордонних справ щодо розриву дипломатичних відносин між Україною та Росією.

Після цього у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що не бажають розривати дипломатичні відносини з Україною.