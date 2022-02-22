Прес-секретар президента РФ Пєсков визнав розрив дипвідносин Росії і України небажаним.

Розрив дипломатичних відносин з Україною тільки ускладнить ситуацію.

Про це заявив, відповідаючи на запитання журналістів, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи відповідне заяву президента України Володимира Зеленського, пише ТАСС.

"Безумовно, розрив дипломатичних відносин - вкрай небажаний сценарій, який зробить все ще складніше, а головне - не тільки для держав, а й для народів двох країн", - підкреслив Пєсков.

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що не бажають розривати дипломатичні відносини з Україною. Як повідомляє РИА Новости, про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.

"Ми про таке рішення не думаємо, це не наш вибір", - сказав Руденко.

Нагадаємо, як писав УНІАН, Зеленський заявив, що розгляне питання розриву дипломатичних відносин між Україною та Росією.

Він підкреслив, що рішення Росії були ескалаційним кроком і юридичною агресією, яка дає "досить міцний фундамент" щодо ймовірної ескалації з боку Росії і з боку бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР". У них Путін для "підтримки миру" доручає ввести російські війська на територію ОРДЛО.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна готується подавати додаткові матеріали до Європейського суду з прав людини щодо дій Росії на Донбасі.

Сьогодні, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що розгляне питання розриву дипломатичних відносин між Україною і Росією. За словами Зеленського, він отримав відповідний запит від Міністерства закордонних справ.

Міністерство закордонних справ України відкликає для консультацій тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила.

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