При цьому Пєсков завив, що це не йде в підміну або вдосконалення "нормандського формату".

Росія і Сполучені Штати Америки можуть відновити формат консультацій щодо українського Донбасу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Говорячи про формат Росія-США щодо Донбасу, ви напевно мали на увазі механізм консультацій, який здійснювався по лінії Сурков-Волкер. На вчорашньому саміті йшлося про те, що загалом обмін інформацією в цьому складному процесі швидше позитивний і заслуговує на увагу", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи буде формалізовано переговорний процес між РФ і США щодо Донбасу.

Він наголосив, що на саміті йшлося про те, що "можна було б такий процес консультацій відновити за обопільної готовності".

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Водночас Пєсков акцентував увагу, що це не йде на підміну чи вдосконалення "нормандського формату".

"Нормандський формат" - він самодостатній, робота в ньому повинна тривати і наріжним каменем "нормандського формату" є мінські домовленості", - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня в Женеві відбулися переговори між президентами РФ і США у вузькому і розширеному складі. Вони тривали загалом 4,5 години, включаючи перерву.

Зустріч двох лідерів відбулася на Женевській віллі "Ла Гранж".

Після переговорів з Байденом Путін заявив, що президент США погодився, що в основі врегулювання ситуації на Донбасі мають бути Мінські угоди.

Президент США, в свою чергу на прес-конференції повідомив, що домовився з Путіним підтримувати дипломатичні зусилля в питанні реалізації Мінських угод з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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Автор: Роман Цимбалюк