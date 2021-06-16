Байден зустрівся з Путіним у Женеві.

Російський президент Володимир Путін першим виступив з приводу результатів зустрічі з американським главою Джо Байденом.

Глава Кремля дає прес-конференцію у віллі Ла-Гранж у Женеві.

Зокрема, Путін розповів про питання України на порядку денному двостороннього саміту.

«Тема України порушувалась не настільки детально, але, наскільки я зрозумів президента Байдена, він вважає, що в основі врегулювання на Донбасі повинні бути Мінські угоди», – заявив російський глава.

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Водночас тему членства України в НАТО, каже Путін, майже не зачіпали: «Що стосується можливого вступу України до НАТО – тема зачіпалась «мазком», тут, мабуть, нічого обговорювати».

У середу, 16 червня, в Женеві відбулася зустріч президента США Джо Байдена з російським главою держави Володимиром Путіним.

На перемовинах були присутні лише президенти США та РФ, держсекретар, очільник МЗС Росії, а також перекладачі. Зустріч може тривати чотири-п'ять годин.

Планувалося, що очільники двох держав обговорять "практично всі теми, які зараз хвилюють сторони": стан і перспективи розвитку російсько-американських відносин, питання стратегічної стабільності, боротьбу з кіберзлочинністю, проблематику економічного співробітництва, клімат й Арктику.

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Автор: Яна Ставська