Росія називає вступ України до НАТО своїми "червоними лініями".

Речник російського президента Дмитро Пєсков відреагував на поразку Росії у переговорах з представниками США й НАТО 12 січня.

Про це він заявив на брифінгу журналістам 13 січня, цитує пропагандистське ТАСС.

"Якщо НАТО хоче диктувати нам, як і куди нам переміщати наші збройні сили на російській території, навряд чи це можливо, адже ми кажемо про російську територію. Росія не переміщає свої збройні сили по територіях інших держав. Це принциповий момент", - відповів Пєсков.

При цьому, за даними західної розвідки, РФ продовжує стягувати війська й на територію окупованих частин Донбасу, а також підкріплювати позиції в окупованому Криму.

Читайте такожДанілов розповів про свіжий план Путіна щодо УкраїниПонад те, Кремль сумнівається, що саме Росія повинна погоджуватися на кроки з деескалації.

"Ми чуємо заяви американських представників, які кличуть у НАТО нові країни, я маю на увазі Фінляндію і Швецію. Ми чуємо заяви деяких країн НАТО, котрі вимагають збільшити кількість контингенту у себе на території, я маю на увазі деякі прибалтійські держави. Нам що, треба деескалувати на цьому тлі?" - додав Пєсков.

Поразка РФ у переговорах зі США і НАТО

У середу, 12 січня, відбулися переговори Росії з представниками НАТО у форматі спецзасідання. Країни-члени Альянсу, коментуючи результати зустрічі, офіційно заявили, що відхиляють "гарантії безпеки" РФ щодо невступу в НАТО окремих країн, в тому числі України.

Крім того, у НАТО не відмовилися від розміщення військ на східних кордонах.

Своєю чергою, у Держдепі США були занепокоєні, що росіяни не взяли на себе зобов’язання прибрати війська з російсько-українського прикордоння.

Переговори з Кремлем відбувалися на тлі зростання напруженості на російсько-українському прикордонні, куди, за оцінками західних розвідданих, МО РФ стягнуло близько 100 тисяч військових.

Росія називає вступ України до НАТО своїми "червоними лініями". У Кремлі стверджують, що війська Альянсу нібито загрожують нацбезпеці країни.

Водночас у НАТО неодноразово заявляли Росії, що долю прийняття країн вирішуватимуть лише члени організації й народи цих країн.