Автомобіль Шефіра обстріляли вранці 22 вересня.

Служба безпеки України забезпечила охороною першого помічника президента Сергія Шефіра та членів його родини після учорашнього замаху.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Українська правда.

За даними джерела УП, Шефіру, як потерпілому в кримінальному провадженні, а також його сім’ї була надана охорона.

Слідчі поліції подали відповідні документи до СБУ. Наразі потерпілий та його сім’я перебувають під охороною Служби безпеки.

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У середу вранці, 22 вересня, в районі села Лісники Київської області невідомі особи відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті його водій отримав три вогнепальні поранення. Зараз він перебуває в реанімації в лікарні "Феофанія". Сам Шефір не постраждав.

На знімках з місця події видно, що правоохоронці нарахували мінімум 17 вхідних кульових отворів. Сліди від пострілів знаходяться на лівій стороні автомобіля, що означає, що стріляли, ймовірно, через смугу зустрічного транспорту.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК – замах на вбивство двох і більше осіб.

Сам Шефір на брифінгу заявив, що ні з ким не конфліктував. На його переконання, автомобіль обстріляли, щоби залякати самого Зеленського.

Президент теж не приховував, що нападом на Шефіра нібито хотіли передати йому "привіт". Щобільше, глава вважає, що це така "ціна реформ" у державі.

Проте у поліції наразі розглядають три версії замаху, зокрема участь в обстрілі іноземних спецслужб.

Автор: Віолетта Орлова