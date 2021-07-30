У відомстві наголосили, що "правоохоронці мають дотримуватися закону і передати підозрюваного, який розшукується детективами, уповноваженим представникам бюро".

У Національному антикорупційному бюро заявили, що співробітники Служби безпеки України відмовилися передати їм екс-суддю Миколу Чауса та незаконно доставили його до будівлі СБУ.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, вони ідентифікувало автомобілі, якими працівники СБУ перевозили розшукуваного суддю Чауса.

"Однак на законні вимоги детективів зупинитись та передати їм підозрюваного співробітники Служби безпеки не реагували, після чого незаконно доставили його на вул. Володимирську, 33", - йдеться повідомленні.

У відомстві наголосили, що згідно із законодавством, уповноважена службова особа зобов’язана доставити затриманого до найближчого підрозділу органу досудового розслідування, тобто НАБУ.

"Правоохоронці мають дотримуватися закону і передати підозрюваного, який розшукується детективами, уповноваженим представникам Національного бюро", - пояснили у відомстві.

Сьогодні низка ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному із сіл на Вінниччині після дзвінка одного з місцевих мешканців.

Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особистість та повідомив, що був викрадений невідомими.

За словами журналіста Юрія Бутусова, згодом співробітники СБУ "відбили Чауса" у поліції і "вивезли в невідомому напрямку".

Після цього у НАБУ повідомили, що правоохоронці, які затримали Чауса, на зв'язок із детективами не виходили.

У НАБУ закликали передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам бюро.

Як повідомив УНІАН речник СБУ Артем Дехтяренко, наразі у відомстві "готують офіційну позицію" з цього приводу.

Довідка УНІАН. 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші у скляній банці.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді і притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. Його було оголошено в розшук. Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня Комісія з проблем громадян і надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

17 травня у Telegram-каналі з’явилося відео, на якому екс-суддя Чаус заявив про намір повернутися в Україну і спростував інформацію про його викрадення.

Адвокат і сім'я Чауса припустили, що він сказав це під тиском.

Автор: Антоніна Доломанжи