Американські дипломати визнають важливість України для Альянсу, але нагадують про необхідність реформ.

Інтеграція України до Організації північноатлантичного договору (НАТО) вимагає прогресу у важливих реформах.

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Про це йдеться у повідомленні Посольства США в Україні у соціальній мережі Facebook.

"Україна - важливий партнер НАТО і має критично важливе значення для безпеки у Чорноморському та трансатлантичному регіонах. Прогрес у важких, але важливих реформах все ще необхідний для подальшого просування євроатлантичної інтеграції України. Ми вітаємо співпрацю України та закріплений у її Конституції намір вступити до НАТО", - заявили американські дипломати.

Доля України у НАТО: що відомо

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios, яке вийшло на американському каналі HBO, заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО. "Це одне з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому разі в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?", - заявив Зеленський.

Президент України висловив сподівання що за роки правління новообраного президента США Джо Байдена Україна і Сполучені Штати ввійдуть у новий етап відносин, що посилить безпеку нашої держави.

9 лютого генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в Альянсі залежить від реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

Водночас, 17 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни-члени НАТО не тримати рішення про надання Плану дій щодо членства України в "заручниках" російських міфів про експансію на схід.

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Автор: Віталій Саєнко