Начальники генеральних штабів Альянсу підтвердили свою повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Начальники генеральних штабів країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) закликали Україну продовжувати реалізацію реформи в оборонному секторі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Брюсселі заявив голова Військового комітету НАТО, головний маршал авіації Стюарт Піч під час прес-конференції.

Зокрема, Піч поінформував про сьогоднішнє засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів країн-членів Альянсу, у якому також узяв участь головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Росія продовжує демонструвати стійку тенденцію дестабілізаційної поведінки, включно з її порушенням суверенітету і територіальної цілісності України і Грузії", - заявив Піч.

За його словами, Військовий комітет НАТО під час розмови з Хомчаком обговорив ситуацію в Україні та біля неї, а також реформу ЗСУ і оборонного сектору. "Начальники генеральних штабів Альянсу підтвердили свою повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і обговорили майбутню співпрацю у Чорному морі та навколо нього", - сказав Піч.

"Військовий комітет заохотив Україну продовжувати втілювати головні реформи, зміцнювати безпеку і розвиток для усіх українців", - наголосив голова Військового комітету НАТО.

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Україна-НАТО: що відомо

12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.

25 лютого генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.

9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

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Автор: Віталій Саєнко