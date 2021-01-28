Проти поправки України проголосували 115 членів Асамблеї, підтримали поправку - 37.

У Парламентській асамблеї Ради Європи відмовились підтримати пропозицію України стосовно недопуску делегації Російської Федерації до роботи в асамблеї.

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Відповідне рішення було ухвалено сьогодні в Страсбурзі під час сесії ПАРЄ.

Зокрема, в рамках розгляду проекту резолюції австрійського депутата Штефана Шеннаха, яка була підготовлена у відповідь на оскарження повноважень делегації РФ, члени ПАРЄ відмовились підтримати поправку Україну, у якій Асамблеї пропонувалося відмовитись від ратифікації повноважень делегації РФ.

Проти поправки України проголосували 115 членів асамблеї, підтримали поправку - 37. Ще 7 утримались.

Як повідомляв УНІАН, голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева запропонувала оскаржити повноваження делегації РФ через політику російської влади, спрямовану на порушення політичних і громадянських свобод, арешти лідерів опозиції й сотень російських громадян, порушення прав людини в окупованому Криму.

Водночас у ПАРЄ підготували проект резолюції з пропозицією допустити російську делегацію до роботи Асамблеї.

Зимова сесія ПАРЄ: що відомо

Зимова сесія ПАРЄ проходить 25-28 Січня онлайн і очно в Страсбурзі. Українська парламентська делегація бере участь у роботі січневої сесії.

Під час відкриття сесії в ПАРЄ підтримали ініціативу України Про оскарженні повноважень російської делегації.

Згідно з регламентом ПАРЄ, причинами для оскарження можуть бути процедурні проблеми або істотні підстави. Такими вважаються порушення статті 5 Статуту Ради Європи, в якій йдеться про те, що кожна країна-член повинна поважати принцип верховенства права і забезпечувати всім своїм громадянам захист їх прав і основних свобод.

Російська делегація в ПАРЄ

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з анексією Криму.

У зв'язку з цим Росія не платила внески до Ради Європи з Червня 2017 року. Такі дії Росії чимало членів ПАРЄ і політики назвали шантажем.

25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій.

26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію Про затвердження повноважень делегації РФ без введення будь-яких санкцій. Це дозволило Росії повернутися до сесійної зали ПАРЄ, і вона відновила сплату внесків.

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Автор: Віталій Саєнко