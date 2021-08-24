Також у залі присутні народні депутати нинішнього та минулих скликань.

В урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 30-річчя Незалежності України бере участь президент Володимир Зеленський, колишні президенти та голови ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, немає у залі екс-президента Віктора Януковича та Леоніда Кравчука, який нещодавно переніс серйозну операцію.

Також на засіданні присутні члени Кабінету міністрів. В так званій суддівській ложі поруч сидять Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Крім того, у залі присутні дипломати та керівництво парламентів ряду країн, а також церковні діячі.

На початку засідання переможці дитячого конкурсу "Незалежність моєї країни" внесли у сесійну залу український прапор.

Зеленський під час своєї промови на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня Незалежності заявив, вніс на розгляд Верховної Ради проект закону, за яким День української державності буде вихідним.

Сьогодні Україна святкує 30-ту річницю Незалежності. У зв'язку річницею Незалежності по всій країні відбудуться урочисті заходи.

У Києві відбувся парад військ, під час якого провели артилерійський салют з острова Труханів. В цей час в Одесі відбулось урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації, показ військової техніки.

Через святкові заходи у столиці в ніч з 24 на 25 серпня на дві години буде продовжено роботу столичного метрополітену та низки маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування.

Автори: Надя Пришляк, Антоніна Доломанжи