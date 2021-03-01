За словами нардепа Віктора Бондаря, уряд не демонструє бажання співпрацювати з парламентом, щоб виправити ситуацію, та не надає аналітики парламентарям.

На сьогодні заборгованість населення за житлово-комунальні послуги становить майже 80 млрд грн, а до травня вона може зрости до 100 млрд. Така ситуація склалася через високі тарифи та бездіяльність уряду в питанні наведення ладу у сфері енергетики.

Про це під час погоджувальної ради в парламенті заявив співголова депутатської групи "Партія "За майбутнє" Віктор Бондар.

«Це говорить про те, що люди просто неспроможні вже сплачувати. Заборгованість накопичуватиметься, і на кінець травня ми побачимо вже 100 мільярдів боргу», – наголосив Віктор Бондар.

Народний депутат назвав й інші кричущі факти. Зокрема, за його словами, заборгованість держпідприємства «Енергоринок» перед «Енергоатомом» сягає понад 24 млрд грн за «зеленими тарифами». Сумарний рівень заборгованості в системі «Нафтогазу», «Енергоатому» та «Енергоринку» – понад 150 мільярдів гривень.

При цьому уряд не демонструє бажання співпрацювати з парламентом, щоб виправити ситуацію та не надає аналітики парламентарям.

«Ми не бачимо ніякої послідовної логіки від уряду, що вони планують з цим робити. Ми говорили: дайте нам розгорнуту аналітику. Що відбувається в НАК «Нафтогаз України»? Яка реальна собівартість закупленого газу? Адже 70% блакитного палива, яке споживає Україна, – власного видобутку. Яка його собівартість? Хто є постачальниками? Чому сьогодні саме така ціна на газ, хоча аналітики запевняють, що її спокійно можна було знизити в 2-3 рази», – сказав Віктор Бондар.

Народний депутат запропонував викликати урядовців до парламенту та напрацювати рішення, які дозволили б вирішити проблеми в енергосфері.

«Давайте їх викличемо, нехай нададуть нам всю необхідну інформацію, аналітику, яку ми запрошували. Проведемо тут спільне засідання, нараду і підготуємо рішення для того, щоб винести в зал. Зокрема, й кадрові, якщо це буде необхідно. А вся країна вже бачить, що кадрові рішення і щодо уряду і щодо практично всіх міністрів вже давно назрівають», – зауважив Віктор Бондар.

При цьому, як зазначено на сайті партії «За майбутнє», першими кроками в наведенні ладу з тарифами має стати введення мораторію на підвищення цін на комунальні послуги для населення та розширення програми субсидій для соціально незахищених верств.

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Автор: УНІАН