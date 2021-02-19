Проект закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні №5109 внесено на розгляд до Ради.Читайте такожЗеленський: антисемітизм - це отрута, якій немає місця в Україні
Про це йдеться на офіційному сайті українського парламенту.
Вніс відповідний документ до ВР нардеп Максим Бужанський. Ініціаторами законопроекту стали 50 народних обранців.
Текст проекту закону № 5109 наразі на сайті Ради не опублікований.
Раніше в Об'єднаній єврейській общині України заявляли, що в рамках євроінтеграційних процесів України вимагають прийняття визначення антисемітизму на основі того, що було запропоновано IHRA (Міжнародний альянс у пам'ять Голокосту), яке визнано виконавчими органами Європейського Союзу і схвалено вже у 29 країнах світу. Однак, обов'язково з урахуванням реалій сучасного українського суспільства і неаутентичне, якщо цього вимагають норми українського законодавства.
В ОЄОУ наголосили, що вже заручилися листами від 115 єврейських громад з усієї території України на підтримку прийняття визначення антисемітизму і готові передати їх до Верховної Ради України з початком законотворчого процесу.
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