​​​​​​В ОЄОУ зробили висновок, що рівень антисемітизму в Україні залишився без змін.

Об'єднана єврейська община України опублікувала звіт "Антисемітизм в Україні — 2020".

У звіті описано 49 випадків антисемітизму в Україні за 2020 рік, а також випадки, які могли бути сприйняті як антисемітизм, але такими не були.

Враховуючи те, що загальна кількість випадків антисемітизму у 2020 році незначна, зниження їхньої кількості у порівнянні з 2019 роком на 12% (-5) вважається похибкою. Читайте такожДоповідь ОБСЄ: понад 86% випадків антисемітизму зафіксувала Об'єднана єврейська община України

Об'єднана єврейська община України зробила висновок, що рівень антисемітизму в Україні залишився без змін.

В організації зазначили, що частка побутових випадків антисемітизму не зросла навіть з урахуванням соціальної напруженості у світі довкола пандемії COVID-19 та ситуації довкола паломництва брацлавських хасидів до Умані.

Водночас збільшилася кількість проявів антисемітизму в соціальних мережах і сталося п'ять випадків фізичного насильства на ґрунті антисемітизму: у Вінниці, Маріуполі, два в Умані й ще один під Бердянськом.

ОЄОУ зосередила увагу на поліпшенні дій правоохоронних органів, які охочіше реєструють кримінальні правопорушення з випадків антисемітизму. Однак одночасно зберігається тенденція з незаконною відмовою у відкритті кримінальних проваджень і припиненням розслідування без об'єктивних причин.

Також в організації зазначили, що в рамках євроінтеграційних процесів України вимагає прийняття визначення антисемітизму на основі того, що було запропоновано IHRA (Міжнародний альянс у пам'ять Голокосту), яке визнано виконавчими органами Європейського Союзу і схвалено вже у 29 країнах світу. Однак, обов'язково з урахуванням реалій сучасного українського суспільства і неавтентичне, якщо цього вимагають норми українського законодавства.

В ОЄОУ наголосили, що вже заручилися листами від 115 єврейських общин з усієї території України на підтримку прийняття визначення антисемітизму і готові передати їх до Верховної Ради України з початком законотворчого процесу.

Скачати звіт українською та англійською мовами можна на сайті організації.

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Автор: УНІАН