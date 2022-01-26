У ДБР закликали політика "припинити маніпулювати суспільною думкою і нарешті почати виконувати рішення суду щодо обрання йому запобіжного заходу".

Наступний допит п'ятого президента, народного депутата Петра Порошенка по "вугільній" справі заплановано на 31 січня.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

"Державне бюро розслідувань закликає п’ятого президента України, нині народного депутата України Петра Порошенка, припинити маніпулювати суспільною думкою та нарешті почати виконувати рішення суду щодо обрання йому запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

У ДБР нагадали, що 19 січня суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання і поклав на нього наступні обов’язки:

здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи, що дають право виїзду за кордон;

прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи.

Читайте такожПорошенко відзначився епічною обмовкою у Раді (відео)Зазначається, що п'ятий президент виконав рішення суду у частині передачі до Держміграційної служби своїх чотирьох паспортів громадянина України для виїзду за кордон та дипломатичного паспорта "лише 24 січня вже після публічного висвітлення факту ігнорування ним рішення суду".

"Крім того, на 16:00 цього ж дня Петра Порошенка викликали до слідчого ДБР для проведення допиту як підозрюваного. Задля створення видимості виконання покладених судом на нього обов’язків підозрюваний з’явився до ДБР, однак невдовзі покинув приміщення, не дочекавшись слідчого. При цьому його команда встигла зняти відео, що їх ніби в ДБР ніхто не чекав, хоча адвокатам було достеменно відомо, що слідчий підійде до них за кілька хвилин", - повідомили у ДБР.

Уточнюється, що наступного разу слідчий ДБР чекає Петра Порошенка на 11:00 31 січня.

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ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Порошенко є одним з фігурантів справи. Він підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з кола представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (Фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня 2022 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

19 січня суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, хоча прокурор просив взяти п'ятого президента під варту з альтернативою близько 1 млрд грн застави.

Адвокати та прокурори оскаржили відповідне рішення суду.

Київський апеляційний суд призначив дату розгляду апеляцій на запобіжний захід Порошенку на 28 січня.

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