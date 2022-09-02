У МЗС РФ загрожують "наслідками".

Заступник глави Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що Сполучені Штати Америки відокремлює "найтонша" грань від того, щоб стати стороною конфлікту в Україні.

Його цитують російські засоби масової інформації.

"Ми неодноразово попереджали США про наслідки, які можуть настати, коли США, здійснюючи це накачування і залучаючись до інших форм прямої підтримки Києва, по суті справи, ставить себе в положення близьке до того, що можна назвати стороною конфлікту. Найтонша грань, яка відокремлює США від перетворення в бік конфлікту, вона не повинна служити якоюсь ілюзією для оскаженілих антиросійськи налаштованих сил, що, переступивши її, все залишиться як є", - заявив він.

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Також Рябков нагадав, що Російська Федерація може використовувати ядерну зброю, якщо існування країни опиниться під загрозою.

Раніше у розвідці повідомляли, що Росія може залучити до війни проти України ще до 350 тисяч військових.

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