Кадровий голод у збройних силах країни-терориста яскраво проявився після чисельних людських втрат, яких окупанти зазнали ще з перших днів війни.

Росія може залучити до бойових дій в Україні ще до 350 тис. військовослужбовців.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив в ефірі "Військового телебачення України".

"У російській армії багато підрозділів здійснюють лише охорону й оборону об’єктів як на території РФ, так і за її межами. Крім того, Росія має потужний контингент в Сирії. Росія має розгалужену мережу військових баз на території колишнього Радянського союзу - це і Вірменія, і Таджикистан, тимчасово дислокований контингент у Карабаху, контингент в Казахстані. Таким чином, якщо скласти це в єдине, то виходить 300-350 тисяч, які Росія може застосувати у війні проти України", – розповів представник воєнної розвідки України. Відео дня

Він зазначив, що кадровий голод у збройних силах країни-терориста яскраво проявився після чисельних людських втрат, яких окупанти зазнали ще з перших днів війни.

За словами Скібіцького, у березні-квітні російським керівництвом було прийнято рішення використовувати у бойових діях тільки військовослужбовців, які підписали зі збройними силами РФ відповідні контракти. Коли в окупантів суттєво збільшилася кількість загиблих і поранених військовослужбовців, в РФ стало менше охочих, які хочуть укласти контракт для проходження військової служби.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни не відмовилися від намірів захопити Донбас, тепер вони хочуть вийти на адмінмежу Донецької області до 15 вересня.

На сході ЗС РФ зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення. Також противник веде бої, щоб не втратити логістичні маршрути у Харківській області.

Разом з тим на півдні продовжується контрнаступ ЗСУ. За добу було підтверджено ліквідацію понад 100 окупантів. На Південнобузькому напрямку був відбитий штурм росіян поблизу Потьомкиного.

У зв’язку з великими втратами, зокрема регулярним знищенням логістичних шляхів, Росія перекидає через понтони в Херсонську область додаткову техніку й особовий склад.

З’явилась інформація, що росіяни перегруповуються та перекидають додаткові війська на Донбас та в Запорізьку область – для відновлення наступу.

Вас також можуть зацікавити новини: