Країна-агресор розуміє, що санкції ЄС та США вже запустили процес деградації у ключових галузях.

Російська Федерація намагається залучити інші країни для мінімізації руйнівних наслідків економічних санкцій, введених за розв'язану в Україні війну.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Під впливом міжнародних економічних санкцій, економіка РФ вже відчутно деградує. Особливо страждають галузі залежні від технологій та комплектуючих іноземного виробництва.

Для уникнення санкційних обмежень РФ хоче скористатися тісними взаємозв’язками у рамках економічних та інших союзів та об’єднань.

За даними воєнної розвідки України, Москва планує організувати у країнах ОДКБ (Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан - УНІАН) виробництво складових частин до російської продукції військового та подвійного призначення, передусім тієї, яка потребує використання іноземних комплектуючих. Крім того, це посилить економічну залежність країн членів ОДКБ від РФ, що також відповідає інтересам кремля.

Як зазначають у розвідці, Москва також веде переговори з Грузією, Вірменією та Азербайджаном для реекспорту російської продукції на міжнародні ринки. Постачання планується здійснювати під виглядом грузинської, вірменської та азербайджанської продукції та експортувати її до третіх країн. На території цих країн вже створено понад 200 компаній.

"Вірменія створює сприятливі умови для ведення бізнесу російськими компаніями насамперед в ІТ-сфері. З початку широкомасштабної агресії РФ проти України до Вірменії прибуло близько 85 тис. російських громадян та 113 ІТ-компаній. Російські громадяни створили близько 1 тис. приватних підприємств та понад 250 ТОВ на території Вірменії, які сплачуватимуть податки до бюджетів обох країн – Вірменії та Росії, - йдеться у повідомленні.

Розвідка також зазначає, що провідний російський виробник засобів протиповітряної оборони – АТ "Ульяновский механический завод" залучає Казахстан для отримання комплектуючих німецького виробництва. До вторгнення Росія закуповувала німецьку продукцію, яка необхідна для виробництва/модернізації ЗРК типу "Бук" та зенітних гарматно-ракетних комплексів типу "Тунгуска", а постачання цієї продукції в умовах посилення санкцій стало неможливим.

Раніше голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі відреагував на дані української розвідки про те, що росіяни налагоджують канал контрабанди територією Грузії.

"Простіше кажучи, це брехня! Такий тип дезінформації з боку країни-партнера, особливо за цих обставин, є абсолютно неприйнятним", - наголосив він.

Водночас країна не має наміру приєднуватися до антиросійських санкцій. 25 лютого прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі сказав, що його держава не приєднається до західних санкцій проти Росії – ні фінансових, ні економічних.

1 квітня президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що країна все ж таки приєднується до всіх міжнародних санкцій, введених проти РФ через війну в Україні.

Але вже 3 квітні прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не запроваджуватиме економічні санкції проти Росії.

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