Представник РФ каже, що рішення саміту 2019 року не виконані.

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що Росія не бачить сенсу в проведенні нового саміту "нормандського формату".

Про це пише ТАСС.

За його словами, досягнуті на саміті в 2019 році домовленості зараз не виконуються.

"Попередній саміт "нормандського формату" пройшов у 2019 році в Парижі, були досягнуті певні домовленості. Дані домовленості зараз не виконуються. Тепер президент Зеленський наполягає на проведенні нового саміту. Наша позиція полягає в тому, що, поки рішення саміту 2019 року не виконані, зустрічатися знову сенсу немає", - сказав він.

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"І ви розумієте, лідер якої країни поки не вирішив - збиратися чи ні. Ми робимо все можливе", - підкреслив він.

Нормандський формат: що відомо про останню зустріч радників

Як повідомляв УНІАН, 26 січня, в Парижі відбулася зустріч політичних радників "нормандської четвірки". Тривала вона більше восьми годин. В ОПУ пояснили причину затримки.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак назвав цю зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" реанімацією цього формату переговорів.

За результатами зустрічі було погоджено спільне комюніке та досягнута домовленість про наступну зустріч через два тижні в Берліні.

Узгоджене Комюніке стало першим документом, погодженим з 2019 року.