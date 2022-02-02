Президент зазначив, що наразі "нормандський формат" - це єдиний майданчик, який працює.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна веде багато перемовин щодо двосторонніх та трьохсторонніх форматів перемовин з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Зеленський наголосив, що Україна відповідально ставиться до тих чи інших домовленостей.

"Ми розуміємо, що сьогодні "нормандський формат", на жаль або не на жаль, - це єдиний майданчик, який працює. Це єдиний формат, у якому можуть зустрітися лідери", - вважає президент.

Читайте також"Це чітка і реальна небезпека": Джонсон заявив, що Путін приставив зброю до голови УкраїниЗа його словами, зустріч політичних радників "нормандської четвірки" сприяла зменшенню пострілів на Донбасі.

"Я не говорю, що це ідеально і що це єдиний можливий майданчик для перемовин. Ви знаєте ще якісь? Скажіть мені", - зазначив він.

Глава держави наголосив, що українська влада бореться за те, щоб "працювало хоч щось" і постійно закликає лідерів "нормандського формату" провести зустріч.

"І ви розумієте, лідер якої країни допоки не вирішив - збиратися (на зустріч - УНІАН) або ні. Ми робимо все можливе", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що не хоче говорити про пункти "мінських угод" й різні їхні читання.

"Я не задоволений всіма пунктами. Ми по-різному ставимося до порядку виконання тих чи інших пунктів. Але ми дорослі хлопчики. Ми повинні робити щось, що може деокупувати наші території, що захищає нашу державу у тому чи іншому вигляді", - пояснив президент.

За словами Зеленського, Україна паралельно веде багато перемовин щодо двосторонніх та трьохсторонніх форматів переговорів з РФ.

"І це дуже непросто, але ніхто не жаліється. Ми все одно всіх переможемо", - підсумував він.

Нормандський формат

Як повідомляв УНІАН, 26 січня у Парижі відбулася зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату".

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що ця зустріч стала кроком вперед до деескалації ситуації навколо українських кордонів.

За його словами, сторони погодилися на необхідності продовження дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.