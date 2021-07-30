Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук, яка раніше заявила про готовність очолити Міноборони, стверджує, що зараз питання відставки глави оборонного відомства не стоїть.
Про це Верещук, яка є головою підкомітету з держбезпеки і оборони профільного комітету парламенту, заявила в коментарі "РБК-Україна".
"Питання щодо Тарану на фракції СН не обговорювалося. Наскільки я знаю, питання про його звільнення не стоїть " - сказала вона.
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Як розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, між міністром оборони і вже колишнім головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком був незрозумілий характер відносин, по низці питань між ними не було взаєморозуміння.
27 липня стало відомо, що Руслан Хомчак йде з посади Головнокомандувача Збройними силами України, його замінить командувач оперативного командування "Північ" Валерій Залужний.
Пізніше на Банковій заявили, що це рішення президента є продовженням розпочатих кадрових змін у Міністерстві оборони та у секторі безпеки.