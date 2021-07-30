За словами Верещук, поки таке питання не стоїть.

Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук, яка раніше заявила про готовність очолити Міноборони, стверджує, що зараз питання відставки глави оборонного відомства не стоїть.

Про це Верещук, яка є головою підкомітету з держбезпеки і оборони профільного комітету парламенту, заявила в коментарі "РБК-Україна".

"Питання щодо Тарану на фракції СН не обговорювалося. Наскільки я знаю, питання про його звільнення не стоїть " - сказала вона.

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Як розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, між міністром оборони і вже колишнім головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком був незрозумілий характер відносин, по низці питань між ними не було взаєморозуміння.

27 липня стало відомо, що Руслан Хомчак йде з посади Головнокомандувача Збройними силами України, його замінить командувач оперативного командування "Північ" Валерій Залужний.

Пізніше на Банковій заявили, що це рішення президента є продовженням розпочатих кадрових змін у Міністерстві оборони та у секторі безпеки.

Автор: Юрій Годован