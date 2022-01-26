У Держдепі зазначили, що відповідь США не здивує ні Україну, ні ЄС, ні НАТО.

США поінформували Україну про зміст відповіді на пропозиції Кремля щодо безпеки Росії перед тим, як відправити його до Москви. Зазначається, що у відповіді була врахована українська позиція щодо російських пропозицій у сфері безпеки.

Про це під час брифінгу повідомив представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Прайс зазначив, що відповідь США не здивує ні Україну, ні ЄС, ні НАТО.

Читайте такожНа зустрічі радників "Нормандії" хочуть визначити дату переговорів України з "ЛДНР" - ЗМІВодночас, за словами прес-секретаря Держдепу, американська відповідь на "гарантії безпеки" не стане сюрпризом і для Росії.

Нагадаємо, в Білому домі незгодні з оцінками української влади про загрозу вторгнення Росії.

Це випливає з відповіді прес-секретаря Білого Дому Джен Псакі журналісту на питання про те, чи згодні у Вашингтоні із заявами української влади про те, що російське вторгнення не неминуче.

За її словами, Росія продовжує вести "агресивну риторику", поширювати дезінформацію в світі і шукати привід для вторгнення.

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