Відбулася чотиристороння зустріч між військовими делегаціями Міноборони Туреччини, Російської Федерації та України і делегацією ООН.

У Стамбулі завершилися чотиристоронні переговори щодо експорту українського зерна.

Про це повідомляє Міністерство оборони Туреччини в Twitter.

"Відбулася чотиристороння зустріч між військовими делегаціями Міноборони Туреччини, Російської Федерації та України і делегацією ООН щодо безпечного перевезення морським транспортом зерна та продуктів харчування, які очікують в українських портах", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що з України необхідно вивезти 18 млн тонн зернових старого врожаю. Ще 60 млн тонн очікується із нового врожаю. На внутрішнє споживання буде спрямовано 20 млн тонн, а отже, експортувати потрібно сумарно 58 млн тонн зернових.

11 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в окремих телефонних розмовах з президентами України та РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним обговорив питання експорту українського зерна.

У зв'язку зі звільненням від окупаційних військ острова Зміїний гирло Бистре суднового ходу Дунай - Чорне море стало доступним для проходження суден, що перевозять агропродукцію.

Водночас в ООН заявили, що експорту українського зерна через канал Чорне море - Дунай недостатньо для подолання загрози глобального голоду.

11 липня в українські порти прибули перші 8 іноземних суден для перевезення агропродукції.

12 липня речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що експерти України на чотиристоронній зустрічі України, Росії, Туреччини і ООН у Стамбулі відстоюватимуть питання безпечного експорту зернових з українських портів.

Вас також можуть зацікавити новини: