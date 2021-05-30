Посол України помер на острові Ко Ліпе на півдні Таїланду у неділю вранці.

Посол України в Таїланді Андрій Бешта за попередньою версією помер від серцевого нападу.

Про це пише Bangkok Post із посиланням на слова губернатора провінції Сатун Еккарата Лисена та місцеву поліцію.

За словами губернатора, попередній розтин у лікарні Сатуна на материку "показав, що він помер від серцевого нападу".

Мазок на коронавірус у лікарні виявився негативним.

"Ми на 100% виключили, що він помер від COVID", - сказав Еккарат.

Зазначається, що посол України помер на острові Ко Ліпе на півдні Таїланду у неділю вранці. У поліції повідомили, що Бешта та його 17-річний син Остап прибули на острів 28 травня у відпустку. Вони зупинилися в одній кімнаті на курорті Бу-нга.

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Помер посол України в Таїланді Андрій Бешта

Український дипломат, посол України в Таїланді Андрій Бешта раптово помер у ніч на 30 травня.

За попередніми даними поліція Таїланду не виявила ознак насильницької смерті посла України.

Бешту знайшли мертвим близько 5:30 ранку 30 травня в його готельному номері на острові Ко-Ліпе. Син дипломата Остап розповів слідчим, що його батько почувася добре перед тим, як лягти спати 29 травня близько 23:00 за місцевим часом. Однак, за його словами, він прокинувся о 4:30 ранку через блювоту, а потім втратив свідомість.

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Автор: Олександр Топчій