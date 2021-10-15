1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу.

Тисячі людей зібралися 14 жовтня на площі Свободи в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення екс-президента Грузії, голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі.

Як передає "Радіо Свобода", акція почалася з того, що гендиректор Опозиційного каналу "Мтаварі" і один з адвокатів Саакашвілі Ніка Гварамія зачитав його послання, в якому той закликав громадськість країни до примирення і об'єднання.

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Саакашвілі також закликав прихильників опозиції об'єднатися і 30 жовтня проголосувати за кандидатів від "Національного руху", які вийшли в другий тур практично у всіх великих містах Грузії на місцевих виборах.

"Черговий реванш і помста морально зруйнують наше суспільство і в кінцевому підсумку зруйнують нашу країну, попереду нас чекають великі зміни, але для цього ми повинні забути всі образи, відкинути тягар негативних емоцій, тому що без цього країна не може рухатися вперед. Суспільство, в якому люди ображені один на одного, ніколи не ставило свою країну на шлях прогресу, ніколи не створювало нічого цінного і завжди зазнавало поразки від власного гніву та агресії", – йдеться у зверненні Саакашвілі.

Затримання Саакашвілі:

1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали та помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі профільні інститути працюватимуть над питанням повернення Саакашвілі в Україну.

У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук – він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі є підозрюваним в інших кримінальних справах, серед яких - незаконний перетин кордону. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Автор: Тетяна Герасименко