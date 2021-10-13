Із затриманим у Грузії чиновником є "постійний зв'язок", поділився глава українського МЗС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, чи зверталася українська сторона до Грузії стосовно екстрадиції колишнього грузинського лідера та голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі.

Як передає кореспондент УНІАН, на онлайн-брифінгу Кулеба зауважив, що із Саакашвілі підтримується "постійний зв'язок".

"Адвокати мають до нього доступ. Консул має до нього безперешкодний доступ. Вже відбулося декілька розмов з ним, де ми з'ясували чітко його позицію. І ми знаємо позицію адвокатів. Зараз ми вивчаємо повністю юридичну сторону цієї справи, добираємо найкращий алгоритм, який будемо застосовувати в цьому випадку", – сказав міністр.

Читайте такожСША відреагували на затримання Саакашвілі в Грузії "наполегливим" закликомВін підкреслив, що Саакашвілі є громадянином України, "а ми своїх громадян у біді за кордоном не кидаємо".

"Тому, коли буде прийнято рішення, яким саме шляхом рухатися, це не тільки може бути екстрадиція, тоді ми про це проінформуємо", – додав Кулеба.

Нагадаємо, Міхеїл Саакашвілі заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня – в день місцевих виборів. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим збоку.

1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали й помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі профільні інститути працюватимуть над питанням повернення Саакашвілі в Україну.

У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук – він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі є підозрюваним в інших кримінальних справах, серед яких – незаконний перетин кордону. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Автор: Леся Лещенко