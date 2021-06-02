На думку Гармаша, після пропозиції Лукашенка Мінськ вже відкрито перестав бути нейтральним.

Представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі по Донбасу Сергій Гармаш розцінює пропозицію Олександра Лукашенка, який вважає себе легітимним президентом Білорусі, "слідчим" з ОРЛО приїхати і допитати засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича де-факто визнанням маріонеткових "республік" Росії на Донбасі.

Про це Гармаш повідомив на своїй сторінці в Facebook Facebook.

"Заява Лукашенка про те, що він запропонував Путіну, щоб "слідчі" з ОРЛО приїхали в Білорусь і допитали викраденого КДБ-ФСБ головного редактора Nexta Романа Протасевича, можна розглядати як де-факто визнання режимом Лукашенка маріонеткових "республік", - заявив він.

Гармаш зазначив, що "білоруський узурпатор "забув", що територія ОРДЛО є територією України? І це в Мінську - місті, в якому підписувалися так звані Мінські угоди, що закріплюють цей постулат як основу мирного врегулювання конфлікту з Росією на Донбасі!".

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Представник окремих районів Донецької області вважає, що це продуманий і демонстративний крок. "Причому, показово, що запрошення маріонетковим "слідчим" "республік" він надіслав через справжню другу сторону конфлікту - президента Росії. Звичайно, після цього у Москви практично не може бути аргументів проти перенесення переговорного процесу з Білорусі в іншу країну. Після цієї заяви Мінськ уже відкрито перестав бути нейтральним", - підкреслив Гармаш.

За його словами, дії режиму Лукашенко зробили Білорусь відкрито ворожою Україні. "Практично Мінськ уже став загрозою нашій країні. В таких умовах ми повинні активізувати нашу підтримку білоруської опозиції, а не допомагати ФСБ Росії з нею боротися", - резюмував Гармаш.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що він не проти, щоб бойовики "ЛНР" допитали затриманого засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Наприкінці травня в так званій "ЛНР" щодо Протасевича порушили справу за нібито участь у війні на Донбасі.

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Автор: Костянтин Гончаров