Засновнику NEXTA може загрожувати виняткова міра покарання.

За словами Олександра Лукашенка, засновнику опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роману Протасевичу, затриманому 23 травня в Мінську, справді загрожує смертна кара - за дії на Донбасі.

"...людей вбивали вони там, на Донбасі, і кричав (Протасевич - УНІАН) в літаку, що йому загрожує смертна кара, а наші журналісти виправдовували, що в нас не передбачена за такою статтею смертна кара, а 15 років. Він знав, що говорив. Він розумів, що там, на південному сході України йому можуть бути пред'явлені претензії - і це вже зовсім інша ситуація", - заявив Лукашенко на зустрічі з урядом, повідомляє телеканал "Дождь".

Посадка літака Ryanair в Мінську і затримання Протасевича

23 травня літак Ryanair "Афіни-Вільнюс" розвернувся над територією Білорусі та екстрено приземлився в Мінську після повідомлення про мінування, яке нібито отримала адміністрація мінського аеропорту і передала екіпажу.

Читайте також"Мене просто підставили": опубліковано нове відео допиту засновника NEXTA ПротасевичаОднак в результаті влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який летів цим літаком і розшукувався в Білорусі.

Пасажири розповідали, що перед посадкою борту в Мінську Протасевич запанікував, а у відповідь на запитання про те, що сталося, сказав, що "тут на мене чекає смертна кара". Про смертну кару згадувала і сама NEXTA після затримання Протасевича. Однак колишній редактор NEXTA проходив у Білорусі обвинуваченим за трьома статтями, і за жодною з них не передбачена виняткова міра покарання.

Згодом стало відомо, що так звана "Генеральна прокуратура ЛНР" розслідує можливу участь Протасевича у військових діях на сході України у складі батальйону "Азов". Вона звернулася до Білорусі з проханням видати затриманого Протасевича "для проведення слідчого експерименту", оскільки нібито була встановлена причетність засновники NEXTA до обстрілу мирного населення Донбасу і знищення цивільної інфраструктури. Олександр Лукашенко заявив, що "слідчі з Донбасу" можуть провести допит.

Згідно з так званою Конституцією і Кримінальним кодексом "ЛНР", там немає смертної кари. Однак таке покарання передбачене у терористів з "ДНР", хоча, за даними ЗМІ, в дію на окупованій території Донецької області воно також не приводиться.

При цьому за словами батька Протасевича, його син був на Донбасі як журналіст. Про роботу Протасевича на Донбасі говорив і колишній командир "Азова" Олександр Білецький. Він зазначав, що Роман разом з "Азовом" та іншими військовими частинами "боровся проти окупації України", але "його зброєю як журналіста був не автомат, а слово".

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Автор: Катерина Комолова