В МЗС РФ заявили, що делегація прибула в Женеву з "робочим настроєм".

Сьогодні, 9 січня, у Женеві відбудуться переговори Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки щодо так званих "гарантій безпеки". В російському МЗС зауважили, що поки ці питання обговорюватимуть "у вузькому складі".

Про це пише ТАСС з посиланням на представницю МЗС РФ Марію Захарову.

Читайте такожСША планують обговорити з Росією розгортання ракет у Європі - WPПерший раунд російсько-американських переговорів з питань безпеки заплановано на вечір 9 січня. За словами Захарової, російські дипломати та військові вже приземлилися у Женеві.

"Сьогодні приземлився літак уже у Женеві з нашими дипломатами та військовими, у яких на вечір 9 січня намічено перший раунд переговорів у вузькому складі з американцями з проблематики безпеки. Завтра ця робота буде продовжена вже у широкому форматі. Відповідно, два дні – 9 та 10 січня - вони присвятять переговорному процесу", - наголосила Захарова.

Представниця МЗС РФ додала, що росіяни поїхали у Женеву з "робочим настроєм".

Напередодні переговорів високопосадовці США посилили свою риторику щодо російських загроз. Зокрема, у п'ятницю держсекретар Ентоні Блінкен згадував претензії Вашингтона до Москви, зокрема, вторгнення Росії у дві сусідні держави, втручання у вибори та спроби вбивств з використанням хімічної зброї, а також звинуватив Кремль у "помилковій розповіді про те, що НАТО загрожує Росії".

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

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