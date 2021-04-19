В ЄП хочуть запросити президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і президента Євроради Шарля Мішеля, аби вони пояснили, яким чином Євросоюз допоможе Україні.

Політична група "Європейської народної партії" у Європейському парламенті просить провести парламентські дебати на пленарній сесії наступного тижня щодо ситуації з нарощуванням Росією військ біля кордону з Україною.

Про це йдеться у заяві ЄНП.

"Це колективна відповідальність Європи знову підтвердити нашу підтримку Україні, і ми хотіли би почути від президентів Європейської комісії і Європейської Ради про те, яким чином ЄС має намір зробити це", - наголосила віце-голова ЄНП із закордонних питань Сандра Калнієте.

Вона зазначила, що Росія зібрала біля українського кордону понад 40 тис. військових і лише цього року було вбито 26 українських військових.

"Ситуація погіршується, є серйозною і становить зростаючу загрозу для європейській стабільності і безпеки, а також українського суверенітету", - наголосила Калнієте.

Вона підкреслила, що "російський режим повинен заплатити ціну за свою агресію проти України, і також за те, як ставиться до опозиціонера Олексія Навального".

"ЄС і країни-члени повинні розпочати виконувати свої декларації: ми повинні допомогти Україні у військовому відношенні з точки зору посилення потенціалу і також політично. Це має бути чітко зроблено без будь-якої затримки на найвищому рівні Європейського Союзу", - додали в ЄНП.

Стягування військ РФ до кордону України

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Автор: Віталій Саєнко