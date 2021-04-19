Політична група "Європейської народної партії" у Європейському парламенті просить провести парламентські дебати на пленарній сесії наступного тижня щодо ситуації з нарощуванням Росією військ біля кордону з Україною.
Про це йдеться у заяві ЄНП.
"Це колективна відповідальність Європи знову підтвердити нашу підтримку Україні, і ми хотіли би почути від президентів Європейської комісії і Європейської Ради про те, яким чином ЄС має намір зробити це", - наголосила віце-голова ЄНП із закордонних питань Сандра Калнієте.
Вона зазначила, що Росія зібрала біля українського кордону понад 40 тис. військових і лише цього року було вбито 26 українських військових.
"Ситуація погіршується, є серйозною і становить зростаючу загрозу для європейській стабільності і безпеки, а також українського суверенітету", - наголосила Калнієте.
Вона підкреслила, що "російський режим повинен заплатити ціну за свою агресію проти України, і також за те, як ставиться до опозиціонера Олексія Навального".
"ЄС і країни-члени повинні розпочати виконувати свої декларації: ми повинні допомогти Україні у військовому відношенні з точки зору посилення потенціалу і також політично. Це має бути чітко зроблено без будь-якої затримки на найвищому рівні Європейського Союзу", - додали в ЄНП.
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Стягування військ РФ до кордону України
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
- Під час візиту Зеленського до Франції канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Макрон закликали Російську Федерацію відвести російські війська від українських кордонів.
- Еммануель Макрон вважає, що міжнародна спільнота має позначити чіткі "червоні лінії" у стосунках з Росією.
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