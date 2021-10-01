Україна звертається до грузинської сторони за роз'ясненнями щодо всіх обставин і причин такого кроку щодо українського громадянина.

Президент України Володимир Зеленський занепокоєний новинами з Грузії, де сьогодні затримали Міхеїла Саакашвілі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар президента Сергій Никифоров.

"Уважно стежимо за повідомленнями про затримання голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі. Президент Володимир Зеленський занепокоєний такими новинами і тоном заяв, що лунають в Грузії щодо можливого розвитку ситуації. Україна звертається до грузинської сторони за роз'ясненнями щодо усіх обставин та причин такого кроку відносно українського громадянина", - написав він.

За словами речника глави держави, Посольство України в Грузії поки що не отримало офіційної інформації про затримання.

"Але наші консули вже працюють над тим, аби надати Міхеїлу Саакашвілі усю необхідну допомогу", - додав Нікіфоров.

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Затримання Саакашвілі в Грузії: що відомо

У п'ятницю, 1 жовтня, у Грузії затримали третього президента країни Міхеїла Саакашвілі. Його заарештували місцеві правоохоронці. Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що правоохоронці знали про прибуття Саакашвілі до Грузії. Також політик зазначив, що Саакашвілі помістили в пенітенціарну установу.

Адвокат Бека Басілая назвав затримання Саакашвілі "політичним актом" і додав, що не зміг поспілкуватися із затриманим.

У Грузії Саакашвілі оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

1 жовтня Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії та знаходиться в Батумі. Своєю чергою Міністерство внутрішніх справ Грузії заявляло, що Саакашвілі грузинський кордон не перетинав.

Раніше Саакашвілі заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - у день місцевих виборів - рейсом Київ-Тбілісі. Він навіть показував фото свого квитка на літак. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

Автор: Наталія Хаджі