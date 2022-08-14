Люди на станції працюють під постійними обстрілами.

Працівники ЗАЕС знаходяться під постійним тиском, оскільки змушені працювати у вкрай важких та небезпечних умовах.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на інженера станції.

"Люди під постійними обстрілами. Й ось це може зіграти рокову роль. Це не ковбасний цех. Це ядерний об'єкт. Те, що російська армія тут витворяє, - це ядерний тероризм. Те, в якому стані тут персонал, - за межами допустимого. І кількість людей, що евакуюються, дуже велика. Наразі в нас працює приблизно одна десята персоналу від тої кількості, що має бути. За останні кілька тижнів, як почалися обстріли, виїхала майже половина колективу", - наголосив інженер.

Експерт також зазначив, що люди вимушені працювати у вкрай важких умовах.

"Перезмінки в нас зараз відбуваються під обстрілами. На прохідній станції - шмон та знущання. Але працюємо далі", - заявив експерт.

Разом з тим він зазначив, що внаслідок дій окупантів Україна може повторити долю Фукусіми.

"На Фукусімі була катастрофа, тому що землетрус та цунамі зупинили можливість реактора охолоджуватися. В результаті стався паровий вибух у активній зоні, був зруйнований конфаймент, тобто герметична зона реактора. Радіоактивні речовини потрапили назовні. Цей сценарій може повторитись на ЗАЕС: але причини - це не природне лихо. Це обстріли російської армії. Ми провели низку модернізацій, щоб не допустити фукусімського сценарію на ЗАЕС. Половина з цих систем безпеки приводиться в дію завдяки персоналу. А він сьогодні вимушений тікати з Енергодара, бо на першому місці - власна реальна безпека", - наголосив експерт.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

При захопленні станції загарбники відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ. У Європейському Союзі закликали Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС.

Окупанти повідомили керівникам структурних підрозділів Запорізької АЕС, що мають намір з 1 вересня поставити атомну електростанцію під контроль "Росатому".

6 червня глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що його агентство готує експертну місію на Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі. За його словами, про такий візит нібито просила Україна. У ДП" НАЕК "Енергоатом" звинуватили Гроссі у брехні та заявили, що не схвалюють цей візит.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізькою АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

5 серпня російські окупанти тричі обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції.

За даними "Енергоатому", війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

При цьому наголошується, що попри провокації окупантів, ЗАЕС продовжує працювати та видавати потужність в енергосистему України через працюючі лінії. Відповідно до їх пропускної здатності було прийнято рішення про розвантаження і відключення від мережі одного з працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції. Викидів і скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта.

11 серпня російські окупанти продовжили бити по Запорізькій АЕС. Були пошкодження.

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