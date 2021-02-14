За словами Єрмака, партія "Слуга народу" відкрита до об'єднання з тими, хто підтримує курс Зеленського.

У "Слузі народу" готові до співпраці з партіями, що підтримують курс президента Володимира Зеленського.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Зокрема, Єрмак допустив можливість об'єднання з іншими партіями.

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"Партія" Слуга народу" завжди відкрита для об'єднання з тими політичними силами, які підтримують наш політичний курс, курс президента, розвиток України, нашу євроінтеграцію, підтримують реформи, боротьбу з корупцією, - весь план, з яким президент і партія "Слуга народу" йшли на виборчу кампанію. Якщо ми будемо знаходити з такими політичними силами спільну мову, якщо ми разом будемо бачити, як реформувати і будувати країну - чому ні?",- сказав він.

При цьому глава ОП зазначив, що про конкретні домовленості мова поки не йде.

Раніше стало відомо, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає можливості створення коаліції з фракцією " Батьківщина". До цього голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що поки не допускає переформатування монобільшості.

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Автор: Юрій Годован