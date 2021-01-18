Зокрема, це військова допомога Україні, активне залучення США до врегулювання ситуації на Донбасі та деокупації Криму, економічна співпраця, боротьба з корупцією.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква назвав низку пріоритетних напрямів співпраці України з адміністрацією новообраного президента США Джо Байдена.

Про це Жовква повідомив в інтерв'ю ТСН.ua.

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«Передусім, це підтримка США територіальної цілісності та суверенітету України, враховуючи військову допомогу. Пам’ятаєте, наскільки це питання завжди було важливим за всіх американських адміністрацій. Ми можемо говорити лише мовою фактів. У черговому оборонному бюджеті, який було схвалено обома палатами вже після подолання вето ще чинного президента Трампа, передбачені ті ж самі обсяги військової допомоги. А що ще важливіше — збільшення фінансування на постачання летального озброєння до України», - зазначив він.

Жовква зауважив, що військова допомога має велике значення і висловив сподівання, що цей пріоритет залишиться на порядку денному й для адміністрації демократів.

В Офісі президента другим пріоритетом назвали активне залучення США до процесу врегулювання ситуації на Донбасі та деокупації Криму. «Ми можемо тут довго говорити про формати цього залученням, форми, визначення посад тощо. Але стовідсотково можу зауважити, що це питання буде на радарі нової демократичної адміністрації. Немає підстав у цьому сумніватися», - додав він.

Жовква також відзначив, що економічний блок має залишатися одним із пріоритетних на порядку денному двосторонніх відносин України та США.

«Нам потрібно, попри пандемію, нарощувати товарообіг. У нас був непоганий товарообіг до коронавірусу — 6 млрд доларів. Але зараз, очевидно, він зменшується. Треба, щоб ми продовжили реалізацію тих самих проектів, які ми вже маємо. Та одразу спадає на думку енергетика. Ми з вами вже говорили про LNG. Треба подивитися, що є в цій темі, наскільки вона повинна залишитися пріоритетною, щоб енергетична незалежність України також гарантувалася з боку США. Аграрна сфера — традиційна для наших відносин. Нові сфери, як IT, штучний інтелект, про це також можна говорити», - розповів він.

Заступник керівника Офісу президента, серед іншого, також виокремив пріоритетним у відносинах з США боротьбу з корупцією. «Тут ми дійсно будемо союзниками президента Байдена у проведенні антикорупційних заходів в Україні. Президент Зеленський тут точно найкращий співрозмовник для президента США, якщо йдеться про Україну. Це, напевно, основні пріоритети. Але тут можуть бути й інші, додаткові. У нас багато інституцій щодо співпраці зі США, які, очевидно, треба оновити. Наприклад, Комісія стратегічного партнерства. Можливо, її треба оновити, можливо, провести чергове засідання, можливо, підвищити рівень. Тобто, будемо про це говорити. У нас готується стратегічний документ, назвемо це дорожньою картою (відносин між Україною та США — УНІАН). Ми готові її представити під час відповідних контактів», - наголосив він.

Обрання Байдена президентом США

7 січня Конгрес США офіційно затвердив демократа Джо Байдена на посаді наступного президента США, яку політик має посісти 20 січня. Байден набрав більше 270 затверджених Конгресом голосів вибірників.

6 січня спільне засідання обох палат Конгресу, під час якого мали були бути затверджені підсумки голосування в Колегії вибірників, було перервано через масові заворушення на Капітолійському пагорбі, влаштовані тисячами прихильників Трампа. Агресивно налаштовані протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу, поліції довелося евакуювати законодавців. Повідомляється, що під час заворушень загинули не менше чотирьох осіб. Для наведення порядку до Капітолію було направлено Національну гвардію США.

Церемонія вступу Джо Байдена на посаду пройде за посилених заходів безпеки. Крім тисяч поліцейських будуть задіяні понад 20 тисяч солдатів Національної гвардії.

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Автор: Андрій Василюк