Вранці, 7 жовтня, палестинське ісламістське угруповання ХАМАС атакувало на Ізраїль.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відреагував у суботу на терористичні атаки бойовиків ХАМАС проти держави Ізраїль.

У соціальній мережі X (колишній Twitter) він висловив жаль з приводу загибелі невинуватих жертв і висловив "солідарність" з єврейським народом.

"Глибоко шокований новиною про теракти в Ізраїлі. Наші думки та молитви з невинуватими жертвами та їхніми сім'ями. Ми солідарні з Ізраїлем у цю важку годину", - написав Моді.

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Війна в Ізраїлі - що відомо про атаку ХАМАС

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці, 7 жовтня, палестинське ісламістське угруповання ХАМАС атакувала на Ізраїль. Бойовики з сектора Гази здійснили масований ракетний удар по території Ізраїлю, а також прорвали кордон і просунулися на десятки кілометрів углиб, там тривають бої.

Ізраїль розпочав операцію "Залізні мечі" проти угруповання ХАМАС і завдає ударів у відповідь по сектору Гази. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що країна перебуває у стані війни.

Про свою підтримку ХАМАСу офіційно повідомили представники Ірану. Провину за ситуацію на Ізраїль поклали також Саудівська Аравія і Катар.

У МЗС України зазначили, що наразі серед постраждалих в Ізраїлі українців немає. У свою чергу, президент Володимир Зеленський засудив атаку на Ізраїль і підкреслив, що право цієї країни на захист не підлягає сумніву. За його словами, Україна вірить, що порядок буде відновлений і терористи будуть знищені.

США засудили напад ХАМАС і її союзників на Ізраїль і висловили солідарність з владою і народом країни. Президент Джо Байден запевнив, що повністю підтримує право Ізраїлю на самооборону.

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