Дебати між демократами та республіканцями в Офісі президента називають нормальним політичним процесом.

В Офісі президента не сумніваються, що попри дебати між демократами та республіканцями, США все ж вийде на спільне рішення щодо продовження фінансової підтримки України. Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Чому йде дискусія? Безумовно, події в Україні – це важливий фактор внутрішньої політики. Тому ті чи інші партії хочуть, продискутувавши, отримати додатковий відсоток уваги саме до них. Тому спокійно ставимось до дискусії, не сумніваємося в тому, що підтримка буде, і великі грошові пакети будуть проголосовані разом з допомогою Ізраїлю", - зазначив він.

Подоляк наголосив, що не бачить кризової ситуації в цих дискусіях, тому що для Сполучених Штатів війна в Україні є дуже важливою історією.

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"Це війна про лідерство, якщо говорити про глобальний аспект. Це просто внутрішньополітична дискусія, яка якимось чином впливає на швидкість прийняття рішень. Тому я спокійно ставлюся до дискусії між демократами та республіканцями, бо вони однозначно вийдуть на компліментарне для України рішення", - зазначив він.

Допомога Україні від США

Як повідомляв УНІАН, раніше спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що Сенат найближчим часом розгляне законопроект про фінансування, що об'єднує кошти на охорону кордонів США та допомогу Україні.

Наступного дня, 3 листопада, Палата представників схвалила законопроект про надзвичайну допомогу Ізраїлю на суму 14,3 мільярда доларів. У цьому проекті немає згадок про нашу країну, незважаючи на прохання президента Джо Байдена об'єднати допомогу Ізраїлю і Україні.

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