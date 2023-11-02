Внесення окремого законопроекту про допомогу Україні на розгляд Палати представників не має сенсу.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Палата представників найближчим часом розгляне законопроект про фінансування, що об'єднує кошти на охорону кордонів США і допомогу Україні.

"Україна буде розглянута найближчим часом. Вона буде наступною", - підкреслив Джонсон, повідомляє The Fox News.

Внесення окремого законопроекту про допомогу Україні на розгляд Палати представників не має сенсу.

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"У нас є речі, які ми можемо і повинні робити по всьому світу, але в першу чергу ми повинні подбати про власний будинок", - зазначив він.

Однак якщо ізраїльський законопроект користується широкою підтримкою серед членів Палати представників, то пакет, що об'єднує Україну і США, може виявитися важким для консерваторів, які критикують фінансування оборони Києва.

"У мене немає впевненості в тому, що адміністрація Байдена направить гроші туди, куди потрібно, незалежно від того, що ми приймемо. Ми фінансували Україну вже шість разів на суму понад 110 млрд. дол. Я подивлюсь на це. Межа... це наша головна проблема", - повідомив член Палати представників Ральф Норман журналістам напередодні голосування.

Допомога Україні від США -деталі

Раніше Джонсон, відповідаючи на запитання про прохання президента США Джо Байдена про спільний пакет допомоги Ізраїлю та Україні, зазначив, що цього тижня до Палати представників буде внесено окремий законопроект про фінансування Ізраїлю, оскільки це термінова і невідкладна необхідність.

Палата представників США планує в четвер провести голосування за планом республіканців надати допомогу Ізраїлю в розмірі 14,3 мільярда доларів у боротьбі з ХАМАС, що призведе до зіткнення з контрольованим демократами Сенатом і Білим домом.

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