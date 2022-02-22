Представники країни зазначають, що потрібен діалог.

Угорщина не підтримала запровадження нових санкцій Європейського союзу проти Росії через визнання Путіним терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Про це заявив один з дипломатів, передає CNBC.

На засіданні Комітету постійних представників країн ЄС Угорщина заявила, що не підтримує пакет санкцій щодо Росії, які Брюссель має намір ввести у відповідь на дії Путіна щодо визнання бойовиків ОРДЛО.

"Всі країни відкрито підтримують нові санкції щодо Росії, крім однієї - Угорщини. Вони наголосили на важливості діалогу", - сказав дипломат.

Визнання Путіним "ЛДНР"

Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін підписав укази про визнання "ЛДНР" незалежними державами. Рішення ратифікували обидві палати парламенту.

РФ також вирішила відправити на захоплену частину Донбасу "миротворців". Після терористична організація "ЛНР" заявила, що вважає своєю територією всю Луганську область України. З аналогічною заявою виступили в "ДНР". Бойовики вимагають, щоб Україна відвела війська "добровільно".

У США і Євросоюзі вже засудили дії Росії. Президент США Джо Байден вже ввів у дію санкції проти "ЛДНР".

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд говорила, що Путін, визнавши "ДНР" і "ЛНР", "розірвав на шматки Мінські угоди" щодо Донбасу. Дипломат також підтвердила, що Штати 22 лютого введуть нові санкції проти РФ.

ЄС також готує санкційний пакет, який, зокрема, містить пропозиції щодо покарання причетних до незаконного вирішення визнання "ЛДНР" осіб; введення санкцій щодо банків, що фінансують російських військових та інші операції на сході України. Нові санкції ЄС можуть торкнутися понад 300 депутатів Держдуми.

Федеральний уряд Німеччини у відповідь на визнання "ЛНР" і "ДНР" зупинив процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про введення санкцій щодо п'яти російських банків і персональних санкцій проти трьох російських мільярдерів - з числа "друзів Путіна".

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