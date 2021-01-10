Олександр Лукашенко заявив, що готовий відновити відносини з Україною.
Про це він сказав в інтерв'ю на пропагандистському телеканалі "Росія-1", передає «ТАСС».
"Я зла не тримаю на Володю Зеленського. Я його розумію: по молодості десь чогось сказав. Але це ж не означає, що ти повинен весь час на нього дивитися, розуміючи, що відбувається, і на нього ображатися або злитися", - сказав він.
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"Заявити вони (українська влада – ред.) заявили, але відносини у нас добрі, український народ до білорусів ставиться дуже добре, ми до них - ще краще", - сказав Лукашенко, додавши, що економічне співробітництво між Білоруссю і Україною продовжує розвиватися.
"Тобто, ми базис не зруйнували і не руйнуємо. І навіть якщо потрібно десь чогось для Росії і для України, ми стаємо і в економіці посередниками", - заявив він.
При цьому Лукашенко визнав, що політичні відносини між Києвом і Мінськом практично заморожені.
"Застигли поки, на цьому етапі ми не маємо контактів ніяких, крім посольств", - пояснив він.
У той же час Лукашенко зазначив, що готовий відновити контакти з Зеленським.
"Я б косо на нього не дивився, - сказав він. - Поблажливо, косо, з презирством - ніколи. Молодий чоловік, молодий президент. Людина, яку можна навчити, я думаю. Я впевнений в цьому, він же здорова, нормальна людина", - сказав він.
При цьому Лукашенко вважає, що ініціативу для відновлення відносин нібито повинна проявити українська сторона.
Вибори і протести в Білорусі: що відбувається
- 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.
- Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.
- Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.
- В Євросоюзі не визнали результатів виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.
- 23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.
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