Лукашенко визнав, що політичні відносини між Києвом і Мінськом практично заморожені.

Олександр Лукашенко заявив, що готовий відновити відносини з Україною.

Про це він сказав в інтерв'ю на пропагандистському телеканалі "Росія-1", передає «ТАСС».

"Я зла не тримаю на Володю Зеленського. Я його розумію: по молодості десь чогось сказав. Але це ж не означає, що ти повинен весь час на нього дивитися, розуміючи, що відбувається, і на нього ображатися або злитися", - сказав він.

Читайте такожУ МОЗ відреагували на заяви Лукашенка про "тонни зброї з України" (відео)

"Заявити вони (українська влада – ред.) заявили, але відносини у нас добрі, український народ до білорусів ставиться дуже добре, ми до них - ще краще", - сказав Лукашенко, додавши, що економічне співробітництво між Білоруссю і Україною продовжує розвиватися.

"Тобто, ми базис не зруйнували і не руйнуємо. І навіть якщо потрібно десь чогось для Росії і для України, ми стаємо і в економіці посередниками", - заявив він.

При цьому Лукашенко визнав, що політичні відносини між Києвом і Мінськом практично заморожені.

"Застигли поки, на цьому етапі ми не маємо контактів ніяких, крім посольств", - пояснив він.

У той же час Лукашенко зазначив, що готовий відновити контакти з Зеленським.

"Я б косо на нього не дивився, - сказав він. - Поблажливо, косо, з презирством - ніколи. Молодий чоловік, молодий президент. Людина, яку можна навчити, я думаю. Я впевнений в цьому, він же здорова, нормальна людина", - сказав він.

При цьому Лукашенко вважає, що ініціативу для відновлення відносин нібито повинна проявити українська сторона.

Вибори і протести в Білорусі: що відбувається

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.

В Євросоюзі не визнали результатів виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко