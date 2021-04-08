США, Канада, Литва, Польща і Британія об'єднані метою підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України на тлі російської воєнної діяльності.

Представники оборонних відомств США, Канади, Литви, Польщі і Великої Британії підтвердили, що двері Організації Північноатланчтиного договору (НАТО) для України залишаються відкритими.

Читайте такожЛатвія підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в НАТОПро це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

"Ми об'єднані метою підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України перед обличчям російської воєнної діяльності, що зростає. Двері НАТО відкриті для України. Про це було наголошено на зустрічі у форматі QUINT з міністрами оборони США, Великої Британії, Канади, Польщі і Литви", - зазначив Анушаускас.

Україна і НАТО

Виконувач обов'язків заступника міністра оборони США з політичних питань Аманда Дорі разом з союзниками за НАТО з Канади, Литви, Польщі і Великої Британії обговорили воєнну активність Російської Федерації біля кордонів України.

6 квітня президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що рух України до членства в Альянсі – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі.

Речниця Білого дому Джейн Псакі наголосила, що рішення про членство України в НАТО залежить від усіх країн-членів Альянсу.

7 квітня посольство США в Україні заявило, що реформування Служби безпеки відповідно до євроатлантичних принципів є ключовим кроком на шляху України до НАТО.

Водночас голова військового комітету НАТО Стюарт Піч назвав ключові реформи для наближення України до Альянсу, серед яких зміцнення демократичних інституцій України, посилення верховенства права і боротьби з корупцією і реформування сектору безпеки і оборони.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко