Реформування Служби безпеки відповідно до євроатлантичних принципів є ключовим кроком на шляху України до НАТО.
Про це повідомляє посольство США в Україні у Facebook.
Зокрема, тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін зустрілася з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Мар'яною Безуглою.
"Вдячні за очолювану нею роботу над законопроектом щодо СБУ. Реформування Служби відповідно до євроатлантичних принципів та найкращих практик є ключовим кроком на шляху України до НАТО", - заявила Квін.
Реформування СБУ: що відомо
У січні Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ (№3196-д).
Наразі до законопроекту про реформування СБУ народні депутати України внесли вже понад 2 тисячі поправок.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що ухвалення даного закону пришвидшить рух України до НАТО.
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Україна-НАТО: що відомо
- 12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).
- Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.
- Сьогодні, 25 лютого, генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.
- 9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.
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