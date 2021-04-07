У січні Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ.

Реформування Служби безпеки відповідно до євроатлантичних принципів є ключовим кроком на шляху України до НАТО.

Про це повідомляє посольство США в Україні у Facebook.

Зокрема, тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін зустрілася з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Мар'яною Безуглою.

"Вдячні за очолювану нею роботу над законопроектом щодо СБУ. Реформування Служби відповідно до євроатлантичних принципів та найкращих практик є ключовим кроком на шляху України до НАТО", - заявила Квін.

Реформування СБУ: що відомо

У січні Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ (№3196-д).

Наразі до законопроекту про реформування СБУ народні депутати України внесли вже понад 2 тисячі поправок.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що ухвалення даного закону пришвидшить рух України до НАТО.

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Україна-НАТО: що відомо

12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.

Сьогодні, 25 лютого, генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.

9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

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Автор: Віталій Саєнко