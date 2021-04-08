Зеленський зазначив, що Україна вдячна за серйозну цікавість НАТО до ситуації в Україні, на сході та в окупованому Криму.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з головою військового комітету НАТО Стюартом Пічем.

Читайте такожУ НАТО назвали ключові реформи для наближення України до АльянсуПро це повідомила прес-служба глави держави. «Ми вдячні за серйозну цікавість НАТО до ситуації в Україні, на сході та в окупованому Криму. Вдячні нашим партнерам за постійну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності. На жаль, ми дійсно бачимо зараз ускладнення на сході України, саме на Донбасі. Дійсно бачимо збільшення кількості пострілів», – сказав Зеленський .

Президент зазначив, що Україна здійснила потужні кроки задля деескалації ситуації на сході, коли домоглася запровадження з 27 липня сталого режиму припинення вогню. Це мало результат – з початку дії режиму тиші до грудня 2020 року спостерігалися лише поодинокі постріли та значно зменшилася кількість загиблих захисників, констатував він. Однак, зауважив глава держави, з грудня почалося ускладнення, і до цього часу Україна втратила понад 20 своїх воїнів.

У зв’язку з цим Україна постійно закликає до дотримання режиму припинення вогню у тому форматі, в якому він діяв торік після 27 липня.

Також президент України порушив питання дезінформації як потужного інструмента в гібридній війні.

Зустріч Зеленського з головою військового комітету НАТО

Голова Військового комітету НАТО сер Стюарт Піч закликав Росію припинити підтримку бойовиків і вивести війська з території України.

Також Піч заявив, що Альянс вітає відданість Зеленського мирному урегулюванню конфлікту на сході України. Він запевнив президента України, що НАТО цінує партнерство з Україною і повною мірою підтримує її суверенітет і територіальну цілісність.

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Автор: Юлія Петриченко