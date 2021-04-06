Глава держави заявляє, що отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі стане справжнім сигналом для РФ.

Президент Володимир Зеленський вважає, що рух України до членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі.

Читайте такожНастав час НАТО почати підготовку до надання ПДЧ Україні - СтефанішинаЯк повідомили в Офісі президента, про це глава держави сказав під час телефонної розмови з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Зокрема, Зеленський наголосив, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

«Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ», – сказав президент.

Україна і НАТО

24 лютого Зеленський заявив, що після отримання статусу партнера з розширеними можливостями Україна повинна отримати ПДЧ в НАТО.

5 березня віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що не менше 14 з 30 країн-членів НАТО готові перевести у практичну площину політику "відкритих дверей" для України.

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Автор: Віталій Саєнко