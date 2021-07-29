Угоди підпишуть в рамках візиту Володимира Зеленського до Вашингтона.

Україна і США погодили кілька двосторонніх документів. Їх підпишуть під час візиту президента Володимира Зеленського в Вашингтон.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У рамках підготовки візиту заступник голови Офісу президента Роман Машовець провів зустріч з військовим аташе посольства США Бріттані Стюарт. Сторони обговорили двосторонні документи в оборонній і космічній сферах.

Крім того, Машовець і Стюарт обговорили оборонні реформи, а саме розділення повноважень між Міноборони та Генштабом, оптимізацію військового управління, посилення цивільного контролю і побудова територіальної оборони. Також обговорили допомогу США у розвитку оборонних можливостей України, реформуванні ЗСУ та оборонно-промислового комплексу.

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Зустріч Зеленського і Байдена

7 червня відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена. Під час розмови Байден запросив Зеленського цього літа відвідати США.

12 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що Зеленський відвідає Вашингтон для зустрічі Байденом в кінці липня.

На майбутній зустрічі Зеленський планує підняти питання надання Україні ПДЧ в НАТО, підтримку економіки і ситуацію на Донбасі.

Згодом ЗМІ повідомили, що Вашингтон пропонує перенести зустріч американського президента Джо Байдена і українського глави Володимира Зеленського на серпень замість липня.

21 липня президента Володимира Зеленського запросили здійснити візит у США 30 Серпня. Зеленський у відповідь на запрошення Білого дому заявив, що очікує змістовну і плідну зустріч з Байденом.

Пізніше стало відомо, що дата поїздки керівника офісу президента України Андрія Єрмака і міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Вашингтона з метою підготовки візиту президента України Володимира Зеленського для переговорів з президентом США Джо Байденом ще не визначено.

Автор: Анастасія Горбачова