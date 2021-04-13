Глава МЗС впевнений, що спільними зусиллями Україна і США зможуть добитися хороших результатів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що наразі у розвитку двосторонніх відносин України і США "розпочався новий день".

Читайте такожДержсекретар США Блінкен провів зустріч з Кулебою: про що говорилиПро це Кулеба сказав у відеозверненні щодо підсумків свого візиту до Брюсселя, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

"Я дуже задоволений зустріччю з Тоні Блінкеном і нашою розмовою. Ми годину спокійно проговорили всі ключові питання нашого порядку денного", - повідомив він.

Глава МЗС нагадав, що 2 лютого відбулася їх перша з Блінкеном телефонна розмова після затвердження його на посаду держсекретаря США.

"Після першої телефонної розмови з ним я написав, що розпочнеться новий день у відносинах між Україною та Америкою. Сьогодні можу вже впевнено сказати, що день розпочався, і ми вже його успішно проживаємо. Тому, зберігаємо спокій, кожен зараз має робити свою роботу, робити її якісно, спокійно для того, щоб усе було добре. Я переконаний, що спільними зусиллями все так і буде", - наголосив Кулеба.

Зустріч Кулеби і Блінкена

13 квітня, у Брюсселі Блінкен запевнив Кулебу у непохитній підтримці Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії.

Також Блінкен на зустрічі з Кулебою відзначив важливість затвердження верховенства права в Україні. "Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Кулеба обговорили важливість затвердження верховенства права і проведення економічних реформ для зміцнення інституцій України, підтримки антикорупційних зусиль і просування її євроінтеграційних прагнень", - сказано у заяві речника держсекретаря США Неда Прайса.

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Автор: Віталій Саєнко