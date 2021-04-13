За словами Кулеби, Захід не дозволить Росії руйнувати українську демократію та суверенітет.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не буде частиною “російського світу”.

Читайте такожСтолтенберг: Росія не має жодного права забороняти Україні рух до НАТОЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом прес-конференції перед засіданням Комісії Україна-НАТО в Брюсселі. Трансляція заходу велась на сайті НАТО.

“Стратегічно Росія має зрозуміти, що Україна належить до демократичного західного світу, та Захід не дозволить Росії руйнувати українську демократію та суверенітет. Це дуже простий і чіткий меседж, який наші партнери та друзі можуть передати Росії. Україна - це не частина “російського світу” і ніколи не буде такою вважатись”,- заявив він.

Комісія Україна-НАТО

У Брюсселі сьогодні, 13 квітня, відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО за участі Кулеби.

Учасники засідання обговорять загострення Російською Федерацією безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону та у тимчасово окупованому Криму, а також дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету та територіальної цілісності України.

Комісія Україна-НАТО є найвищим органом, який ухвалює рішення стосовно розвитку відносин України та Альянсу та спрямовує заходи практичного співробітництва. Вона також є форумом для консультацій між країнами-членами Альянсу та Україною з тих питань безпеки, що викликають обопільну зацікавленість.

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Автор: Костянтин Гончаров